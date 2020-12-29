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Haberler Galeri Çanakkale’de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu

Çanakkale’de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu

Çanakkale'de özellikle Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamadı. Boğaz hattında çalışan feribotlar, lodosun oluşturduğu dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 16:05
Çanakkale’de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu

Kuzey Ege Denizi'nde fırtına şeklinde esen lodos, Çanakkale Boğazı içerisinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamadı.

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Çanakkale’de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu

Ancak Gestaş firması, Çanakkale Boğaz hattındaki seferlerine devam etti. Kuvvetli lodosun oluşturduğu dalgalar, Çanakkale-Eceabat ile Çanakkale-Kilitbahir arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotların beşik gibi sallanmasını neden olurken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

DHA

Çanakkale’de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu
Çanakkale’de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu
Çanakkale’de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu
Çanakkale’de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu
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