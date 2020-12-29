Çanakkale’de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu

Ancak Gestaş firması, Çanakkale Boğaz hattındaki seferlerine devam etti. Kuvvetli lodosun oluşturduğu dalgalar, Çanakkale-Eceabat ile Çanakkale-Kilitbahir arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotların beşik gibi sallanmasını neden olurken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

DHA