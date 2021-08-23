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Haberler Galeri Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede 1 ay içerisinde 9'uncu kez orman yangını çıktı

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:52 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:07
Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

Tavaklı köyü yakınındaki Tepebağlar mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerinden yükselen dumanı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı 65 kişiden oluşan ekipler, 3 dozer, 7 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahalede bulundu.

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

Yangın söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait 6 itfaiye aracıyla destek veriliyor.

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

Geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı
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