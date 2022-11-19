Çanakkale’de palamut bereketi! Tek seferde 2 bin balık ağlarda

'10 GÜN İÇERİSİNDE LÜFER BOL MU OLACAK AZ MI OLACAK BUNU GÖSTERİR'

Lüfer balığının bu aylarda başlaması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Lüfer geç bile kaldı. Bunu palamudun çok olmasına, suların sıcaklığına bağlayabiliriz. Birçok etken var. Ama bu sene lüfer kendini sakladı. Biz bunu mevsimsel olaylara bağlıyoruz. İklimin 1-2 ay geç gelmesinden kaynaklanıyor. Lüfer olmayacak değil, olur. Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içerisinde lüfer bol mu olacak, az mı olacak bunu gösterir. Şu anda çinekopta bolluk var. İşler biraz tersine dönmeye başladı" diye konuştu.