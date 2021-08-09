Çanakkale’de sardalyanın tanesi 3 liradan satılıyor

Sardalyanın fiyatı 3-4 gün önce 50 ile 60 lira civarını buldu. İlk defa bugün 80 lirayı buldu ama bu tabii ki 80 lira olarak devam edecek diye bir şey yok. Yarın öbür gün balığın bol çıkmasıyla beraber balık fiyatları normal bandında seyreder.