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Haberler Galeri Çanakkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Martı öyle bir şey yaptı ki....

Çanakkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Martı öyle bir şey yaptı ki....

Çanakkale'de, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 aydır yaya trafiğine kapalı olan kordon boyunda dün ilginç bir olay yaşandı. Gün batımında av arayışına çıkan bir martı, kordonda gördüğü fareyi 10 adımda mideye indirdi.

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 10:56
Çanakkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Martı öyle bir şey yaptı ki....

Bu ilginç olay dün akşam gün batımına doğru gerçekleşti. Kordon boyunda yürüyüşe çıkan bir kişi, martının farklı davranışlarını görünce yanına yaklaştı. Önündeki fareyi önce sıkıştıran martı, daha sonra çevik hareketlerle mideye indirdi.

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Çanakkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Martı öyle bir şey yaptı ki....

O anları cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflayan Atakan Yüksel, " İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Genellikle simit attığımız martıların etçil olduğunu biliyordum ama gözlerimle ilk defa bir fare yediğini gördüm" dedi.

Çanakkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Martı öyle bir şey yaptı ki....

Avını sessizce mideye indiren martı, daha sonra sessizce kordondan ayrıldı.

İHA

Çanakkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Martı öyle bir şey yaptı ki....
Çanakkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Martı öyle bir şey yaptı ki....
Çanakkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Martı öyle bir şey yaptı ki....
Çanakkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Martı öyle bir şey yaptı ki....
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