Çanakkale’de yanan alanlar 1 milyon 500 bin fidanla yeşerecek

Demirci, 16 Temmuz ve 22 Ağustos tarihlerinde çıkan 2 büyük yangında toplamda 3 bin 890 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyerek, "Orman köylerinde hayvan zararı, arıcıların zararı oldu. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Orman köyünde oturup, köyün nüfusuna kayıtlı olan, hak edenlerin tespitleri yapıldı. 14 büyükbaş hayvan, 106 küçükbaş hayvan, 160 arı kovanı için 1 milyon 415 bin 700 liralık zarar söz konusu. Hibe olarak, zarar gören vatandaşların zararını en kısa sürede karşılayacağız.