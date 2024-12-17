Çanakkale’de yaşanmışlıkların izleri bir dükkanda toplandı

Antikaların kendisine huzur verdiğini anlatan Uygun, "Eski traktör oturağı elime geçiyor. Ne zaman yapılmış, kim yapmış, nasıl yapılmış? Bunları düşünmek beni gençleştiriyor. Bugünlerde herkes teknolojiye yönelmişken, el işçiliğiyle yapılan şeylere bakmak insanı rahatlatıyor, huzur veriyor. Geçmişimizi yad ediyoruz." diye konuştu.

Eşyaların bir kısmının koleksiyonerler, müze açmak isteyenler ya da dekor meraklıları tarafından satın alındığını aktaran Uygun, sözlerini şöyle tamamladı: