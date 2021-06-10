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Çanakkale’de yeni emniyet binası inşaatının çatısında yangın

Çanakkale'de yapımı süren yeni Emniyet Müdürlüğü binasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden yangın helikopteri desteği sağlandı.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:31 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:34
Çanakkale’de yeni emniyet binası inşaatının çatısında yangın

Yangın saat 15.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi üzerine yapımı devam eden Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yeni binasının çatısında meydana geldi.

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Çanakkale’de yeni emniyet binası inşaatının çatısında yangın

Çatıdan dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Emniyet binasında çalışan işçiler inşattan çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Çanakkale’de yeni emniyet binası inşaatının çatısında yangın

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınamayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Çanakkale’de yeni emniyet binası inşaatının çatısında yangın

Kontrol altına yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Çanakkale’de yeni emniyet binası inşaatının çatısında yangın
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