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Haberler Galeri Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Çanakkale'nin köylerinde yıldırım düşmesine bağlı olarak 6 bölgede orman yangını çıktı. Yangınlardan 5'i söndürülürken 1'ini söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 15:51 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 15:52

Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Çanakkale'nin ilçelerine bağlı köylerde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen 6 orman yangınından beşi söndürüldü, birinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kuşçayır köyü civarında çıkan orman yangınına 4 arazöz, 1 su İkmal, 1 dozer ile müdahale ederek söndürdü. Çanakkale İşletme Müdürlüğü ekipleri, Terziler köyü sınırlarında çıkan orman yangınına 2 arazöz, 2 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale etti. Orman yangını ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Merkeze bağlı Denizgöründü köyü civarında sabah saatlerinde çıkan orman yangınına yine Çanakkale İşletme Müdürlüğü ekiplerince 2 arazöz ile müdahale edilerek söndürüldü.

Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü sınırlarında çıkan yangına Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz, 1 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü sınırlarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınına da 3 arazöz,1 su ikmal ve 1 yer ekibi ile müdahale ederek söndürdü.

Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkisinde çıkan orman yangınına ise Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 arazöz, 3 su ikmal, 3 helikopter, 2 su atar uçak ile müdahale etti.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

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