Çanakkale’deki 1850 yıllık yapı ayağa kaldırılıyor! ’Çok nadir yapılardan bir tanesi’

Bir kısmı da bitti. Bu çalışmalar kazı sezonu sonrasında da devam edecek. Önümüzdeki sezonda en azından dijital ortamda yapının nasıl bir görsele sahip olabileceği konusunda fikir verebilecek noktada olacağız. Sonrasında da koruma altına alınmış olan yapı elemanlarının imitasyonlarını yapıp, yerlerine yerleştirerek yapının bir bölümünü ayağa kaldıracağız ve ziyaretçinin ilgisine sunacağız" diye konuştu.