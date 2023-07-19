Çanakkale’deki yangın 52 saat sonra kontrol altında! Yanan alanlar havadan görüntülendi

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:28Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:30
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Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz'da başlayan orman yangını dün gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahale ile, 52 saatin sonunda saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı.
Ekipler gece boyu soğutma çalışmalarına devam etti.
Yanan alanlar dron ile havadan görüntülenirken, yetkililerin yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.
BAKANLIK: BİN 800 SORTİ YAPILARAK 4 BİN 900 TON SU ATIMI YAPILDI Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale'de kontrol altına alınan orman yangınlarında hava araçları tarafından; bin 800 sorti yapılarak, toplamda 4 bin 900 ton su atımı gerçekleştirildiği öğrenildi.