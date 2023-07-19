Çanakkale’deki yangın 52 saat sonra kontrol altında! Yanan alanlar havadan görüntülendi

BAKANLIK: BİN 800 SORTİ YAPILARAK 4 BİN 900 TON SU ATIMI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale'de kontrol altına alınan orman yangınlarında hava araçları tarafından; bin 800 sorti yapılarak, toplamda 4 bin 900 ton su atımı gerçekleştirildiği öğrenildi.