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Haberler Galeri Çanakkale'deki yangın 52 saat sonra kontrol altında! Yanan alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'deki yangın 52 saat sonra kontrol altında! Yanan alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'de 16 Temmuz'da başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu 52 saat sonunda kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

DHA

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:28 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:30

Çanakkale’deki yangın 52 saat sonra kontrol altında! Yanan alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz'da başlayan orman yangını dün gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahale ile, 52 saatin sonunda saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı.

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Çanakkale’deki yangın 52 saat sonra kontrol altında! Yanan alanlar havadan görüntülendi

Ekipler gece boyu soğutma çalışmalarına devam etti.

Çanakkale’deki yangın 52 saat sonra kontrol altında! Yanan alanlar havadan görüntülendi

Yanan alanlar dron ile havadan görüntülenirken, yetkililerin yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Çanakkale’deki yangın 52 saat sonra kontrol altında! Yanan alanlar havadan görüntülendi

BAKANLIK: BİN 800 SORTİ YAPILARAK 4 BİN 900 TON SU ATIMI YAPILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale'de kontrol altına alınan orman yangınlarında hava araçları tarafından; bin 800 sorti yapılarak, toplamda 4 bin 900 ton su atımı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Çanakkale’deki yangın 52 saat sonra kontrol altında! Yanan alanlar havadan görüntülendi
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