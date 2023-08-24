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Haberler Galeri Çanakkale'deki yangında küle dönen köydeki acı tablo gözler önüne serildi!

Çanakkale'deki yangında küle dönen köydeki acı tablo gözler önüne serildi!

Çanakkale'deki yangının 3. gününde ekiplerin havadan ve karadan canla başla verdiği söndürme mücadelesi devam ediyor. Yangının söndürüldüğü bazı yerlerde acı tablo gözler önüne serildi.

İHA

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:20

Çanakkale’deki yangında küle dönen köydeki acı tablo gözler önüne serildi!

Çanakkale'deki orman yangını 48. saatine girerken yangında en fazla etkilenen köylerden Yağcılar'da acı tablo günün ilk ışıkları ile gözler önüne serildi.

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Çanakkale’deki yangında küle dönen köydeki acı tablo gözler önüne serildi!

Yağcılar köyünde 4 ev yanarken bir çok ağıl ve ahır da kullanılmaz hale geldi. Yangında bazı işyerleri ve tarım aletleri ile bir traktörde yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çanakkale’deki yangında küle dönen köydeki acı tablo gözler önüne serildi!

Yangın nedeniyle tahliye edilen köyde yeşilin yerini siyah bir renk aldı. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çanakkale’deki yangında küle dönen köydeki acı tablo gözler önüne serildi!

Yağcılar köyünde yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak.

Çanakkale’deki yangında küle dönen köydeki acı tablo gözler önüne serildi!

Yanan köy terkedilmiş halde adeta hayalet köye dönüşürken, yangının izlerinin sürdüğü hala dumanların tüttüğü gözlendi.

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