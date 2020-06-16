Çanakkale'nin o ilçesinde kiraz ve şeftaliden sonra, çilek üretimi başladı

Üretim kapasitesinin artırılmasıyla daha uzun bir üretim planlanmasının amaçlandığını belirten Şahin, "Bu da senelik yaklaşık 5 ila 7 ton çilek üretimi demek. Hedef ilk etapta böyle. İlçemizde şeftali ve kiraz ön planda ancak üreticilerimiz diğer türlerde de ısrarlı. Bu örnek uygulama için üreticimizi kutluyor ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

'LAPSEKİ DAHA ÖNCE ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİ YAPILMAMIŞ BİR İLÇE'

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da Lapseki'de örnek uygulama hariç bugüne kadar kapalı alanda örtü altı çilek yetiştirilmediğini anlattı.