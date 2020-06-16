Çanakkale'nin o ilçesinde kiraz ve şeftaliden sonra, çilek üretimi başladı

'KAPALI ALANDA VERİM, AÇIK ALANA GÖRE FAZLA'
Üretici Mehmet Sezen de şeftali ve kirazın yetiştirme sürecinin çok zahmetli olduğuna işaret ederek, uzun araştırmalar sonrası çilek yetiştirmeye başladığını aktardı.
Sezen, "Sistem çok güzel çalışıyor. Sulamasından gübrelemesine kadar tüm çalışma titizlikle sağlanıyor. Verim ise açık alana göre yüzde 50 fazla. Bunun nedeni ise yağmur, hastalık, fırtına görmüyor ürün. Bu yüzden verim de kat kat artıyor." dedi.
10 bin kökten üretim yaptığını vurgulayan Sezen, araştırmalarına göre, bir kökten 1 ila 3,5 kilogram ürün alınabildiğini kaydetti.