Canım Kardeşim'in Kahraman'ı son hali ile şaşırttı

Canım Kardeşim'in Kahraman'ı son hali ile şaşırttı

Başrollerinde Tarık Akan, Halit Akçatepe'nin yer aldığı ve Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında bulunan Canım Kardeşim, hem müzikleri hem de dokunaklı hikayesi ile hafızalarda derin yer etti. Filmde Kahraman karakterine hayat veren Kahraman Kıral'ın son hali ise merak konusu oldu. İşte Canım Kardeşim filminin Kahraman'ının son hali...

Canım Kardeşim'in sevilen çocuk oyuncusu Kahraman'ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı.

Canım Kardeşim ile birlikte Yeşilçam'da 14 filmde oynayan Kahraman Kıral, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla da beğenilmişti. İşte Kahraman Kıral ve çocuk oyuncuların son halleri.

Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman'ın son hali görenleri şaşırttı.

Türk halkı Ege Tanman'ı Kınalı Kar dizisi ile tanıdı. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı.

Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle bir çok kişinin gönlünde tahta kurdu.

Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.

2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizisinde yer aldı. Şubat dizisinde 3 bölüm oynamıştır.

Leyla ile Mecnun dizisi ile daha büyük kitle tarafından tanınmıştır.

Menderes Utku

Alp Eren Khamis

2004 yılında seyirciyle buluşan Türk dizi tarihinin unutulmaz projelerinden Aliye'de Sanem Çelik ile Halit Ergenç'in kızı Ayşe Karahan'ı canlandıran Su Dura'nın büyümüş hali görenleri şaşırttı.

Su Dura

Necat Aslan

Ömer Dönmez

Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte bir zamanların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki halleri...

ECE ALTON

Kahraman Kıral

Jennifer Boyner