Canım Kardeşim'in Kahraman'ı son hali ile şaşırttı

Başrollerinde Tarık Akan, Halit Akçatepe'nin yer aldığı ve Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında bulunan Canım Kardeşim, hem müzikleri hem de dokunaklı hikayesi ile hafızalarda derin yer etti. Filmde Kahraman karakterine hayat veren Kahraman Kıral'ın son hali ise merak konusu oldu. İşte Canım Kardeşim filminin Kahraman'ının son hali...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 07 Ağustos 2025 16:39 Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





