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Çay tiryakileri dikkat! Böyle demliyorsanız yandınız...
Çay tiryakileri dikkat! Böyle demliyorsanız yandınız...
Bazen sudan bile fazla tükettiğimiz çayın yanlış demleme sonucu kansere davetiye çıkardığını biliyor muydunuz? Özellikle tiryakileri yakından ilgilendiren bu haber duyanları çok şaşırtacak. Eğer soğumasın diye altını kısıt ateşte bırakıyorsanız sağlığınıza verdiğiniz zararları tahmin bile edemezsiniz. İşte masum gibi görünen çayı demlerken yaptığınız yanlışlar...
Giriş Tarihi: 1 Eylül 2022 Perşembe 13:13
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2022 Perşembe 13:33
Her gün milyonlarca bardağı dolduran çay hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Yanlış şekilde demlenen çay pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Öyle ki çay demlerken yapılan hatalar ve yanında tükettiğiniz ürünler kanser gibi hastalıklara dahi zemin hazırlayabiliyor.
İyi suyla demlenmemiş, yanlış yöntemlerle hazırlanmış veya çok beklemiş çayın kokusu, rengi, tadı aslında bize birçok işaret veriyor bu detayları anladığınızda ev sahibine ayıp olur diye sakın içmeyin.
KANSERE SEBEP OLABİLİR
Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamak gerekiyor. Çok fazla kaynatılan çay insan sağlığı için tehdit oluşturabilir. Çünkü sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.
Çayın ağızda acı ve sert bir tat bırakmaması için ocak üzerinde fazla bekletilmemesine önem vermelisiniz. Bu davranış çayın daha acı olmasına neden olarak, gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkları tetiklemektedir.
Çayın uzun süre demlenmesi çayda buruk bir tat oluşturur. Çayın rengi berrak değildir. Hafif acılık da olabilir. Çayın daha önce kaynamamış su ile demlenmesi gerekir