Çay tiryakileri dikkat! Böyle demliyorsanız yandınız...

Her gün milyonlarca bardağı dolduran çay hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Yanlış şekilde demlenen çay pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Öyle ki çay demlerken yapılan hatalar ve yanında tükettiğiniz ürünler kanser gibi hastalıklara dahi zemin hazırlayabiliyor.