Tüm Türkiye'nin en çok sevdiği içecek olan çayda büyük bir tehlike baş gösterdi. Severek tükettiğimiz çay, soframıza boyalı olarak geliyor olabilir. Peki bu durum nasıl anlaşılır? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:31Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:31
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Çayda büyük tehlike! Boyalı çay nasıl anlaşılır?
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Gıda Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Dr. Burhan Başaran, çay ürünlerinde boya maddesi olduğuna dair haberleri üzüntüyle takip ettiklerini söyledi. 'Çay keyfimizi bozmayın' değerlendirmesinde bulunan tiryakiler ise "Milletin sağlığı ile oynamayın" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bazı firmaların çaya dem vermesi için boya maddesi kattığının belirlenmesi çay tiryakilerini endişelendirdi. Kalitesiz ürünlere boya katılarak iyi dem veriyor izlenimi uyandırıp, çayın kaliteli görünmesinin amaçlandığı hile ilgili uzmanlar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Çayda büyük tehlike! Boyalı çay nasıl anlaşılır?
Çay ihtisas üniversitesi olan RTEÜ Gıda Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Dr. Burhan Başaran, çay ürünlerinde boya maddesi olduğuna dair haberleri üzüntüyle takip ettiklerini söyledi. Doğal olarak tüketilmesi gereken çaya boya maddesinin katılmasının kesinlikle kabul edilebilir bir durum olmadığını açıklayan Başaran, "Çay tebliğinde gıda boyası dahil herhangi bir katkı maddesinin çaya dahil edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Bu anlamda bakanlığın yaptığı denetimleri çok önemsiyoruz" dedi.
Çayda büyük tehlike! Boyalı çay nasıl anlaşılır?
BOYALI ÇAY NASIL ANLAŞILIR? Tüketicileri çayla ilgili dikkat etmeleri gereken konularda uyaran Başaran, "Çay alırken önce ürünün ambalajına bakmalıyız. Son kullanma tarihi dahil etiket bilgilerini okumalıyız.
Çayda büyük tehlike! Boyalı çay nasıl anlaşılır?
Ambalajda bir deforme olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ürünü açtığımız zaman üründe nemlenmeye bağlı bir topaklanma, küf kokusu olmamalı. Çayın kokusunu almalıyız.
Çayda büyük tehlike! Boyalı çay nasıl anlaşılır?
Çayı elimize aldığımızda çay parçalarının aynı büyüklükte olması gerekiyor. Çayın içerisinde çok ince çay tozları bulunabilir. Bu tozların fazla olması çaydan bulanık bir dem elde edilmesine sebep olur. Çayda boya maddesinin tespiti ile ilgili basit birkaç yöntem var ama bunların hiçbiri kesin çözüm vermez. Bunlardan biri siyah çayı soğuk suyun içerisine atmaktır. Eğer birkaç saniye içerisinde kırmızıya çalar bir renk oluşuyorsa, bu çayda boya maddesi şüphesi oluşturabilir" diye konuştu.
Çayda büyük tehlike! Boyalı çay nasıl anlaşılır?
Çay ocağı işleten Ali Koç "Bahçemizden, annemizin babamızın topladığı çayı en doğal haliyle içmek istiyoruz. Müşterilerimize tavşan kanı çaylar vermek istiyoruz. Lütfen çay keyfimizin bozulmaması için gerekli önlemleri alalım" dedi. Kemal Yılmaz ise "Bir çay keyfimiz var, onu da bozmayın, milletin sağlığı ile oynamayın" diye konuştu.