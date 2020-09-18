Çayda büyük tehlike! Boyalı çay nasıl anlaşılır?

Çayı elimize aldığımızda çay parçalarının aynı büyüklükte olması gerekiyor. Çayın içerisinde çok ince çay tozları bulunabilir. Bu tozların fazla olması çaydan bulanık bir dem elde edilmesine sebep olur. Çayda boya maddesinin tespiti ile ilgili basit birkaç yöntem var ama bunların hiçbiri kesin çözüm vermez. Bunlardan biri siyah çayı soğuk suyun içerisine atmaktır. Eğer birkaç saniye içerisinde kırmızıya çalar bir renk oluşuyorsa, bu çayda boya maddesi şüphesi oluşturabilir" diye konuştu.