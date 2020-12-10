Çaygören Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'un altında

Baraj çevresinde 12 yıldan bu yana restoran işletmeciliği yaptığını söyleyen Tuğba Kahveci ise "Hayatım bu mahallede geçti. Burada doğup büyüdüm. Çocukluğum burada geçti. 12 yıldır da baraj kenarında restoran işletiyorum. Hiç bu hale gelmemişti.