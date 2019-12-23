Haberler Galeri CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor?

CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor?

Bilindiği gibi CD veya DVD'ler artık eskisi kadar önem görmüyor ve ekseriyetle tercih edilmiyor. Fakat bu durum CD ve DVD'leri çöpe atmanızı da gerektirmiyor. İşte İspanyol mühendisin CD ile yaptığı inanılmaz çalışma...

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





