CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor?
Bilindiği gibi CD veya DVD'ler artık eskisi kadar önem görmüyor ve ekseriyetle tercih edilmiyor. Fakat bu durum CD ve DVD'leri çöpe atmanızı da gerektirmiyor. İşte İspanyol mühendisin CD ile yaptığı inanılmaz çalışma...
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:53
Bu CD az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri...
Mühendis önce bir CD'yi masaya koyuyor. Ardından CD ile birlikte biraz bakır teli...
Ve uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan Zener diyotları...
Şimdi işleme başlayabiliriz! Bakın İspanyol mühendis şimdi ne yapacak?
Bakır telini yavaş yavaş CD'nin ön kısmına yapıştırmaya başlıyor.