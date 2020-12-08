CD'den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı

CD veya DVD'ler artık eskisi gibi işe yaramıyor; ancak bu çöpe atmanızı da gerektirmiyor! İşte İspanyol mühendisin CD ile yaptığı inanılmaz çalışma...Bu CD az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri...