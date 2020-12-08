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CD'den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı

Artık CD devri bitse de, hala kullananlar yok değil. Fakat elinizde işe yaramayan CD'ler varsa bunları değerlendirmeniz mümkün. Peki nasıl? Bahsettiğimiz herhangi bir obje değil, inanılmaz bir çalışma. Sonucu görünce hayret etmemeniz mümkün değil.

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 14:29
CD'den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı

CD veya DVD'ler artık eskisi gibi işe yaramıyor; ancak bu çöpe atmanızı da gerektirmiyor! İşte İspanyol mühendisin CD ile yaptığı inanılmaz çalışma...Bu CD az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri...

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CD'den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı

Mühendis önce bir CD'yi masaya koyuyor. Ardından CD ile birlikte biraz bakır teli...

CD'den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı

Ve uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan Zener diyotları...

CD'den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı

Şimdi işleme başlayabiliriz! Bakın İspanyol mühendis şimdi ne yapacak?

CD'den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı

Bakır telini yavaş yavaş CD'nin ön kısmına yapıştırmaya başlıyor.

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