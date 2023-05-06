CD’den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı

Artık CD devri bitse de, hala kullananlar yok değil. Fakat elinizde işe yaramayan CD'ler varsa bunları değerlendirmeniz mümkün. Peki nasıl? Bahsettiğimiz herhangi bir obje değil, inanılmaz bir çalışma. Sonucu görünce hayret etmemeniz mümkün değil...
Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2023 Cumartesi 10:09Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2023 Cumartesi 10:10
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CD veya DVD'ler artık eskisi gibi işe yaramıyor; ancak bu çöpe atmanızı da gerektirmiyor! İşte İspanyol mühendisin CD ile yaptığı inanılmaz çalışma...Bu CD az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri...