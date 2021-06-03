  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen yeni bölüm

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen yeni bölüm

Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümünde, Sultan Aleaddin ölümle pençeleşirken, Celaleddin devleti ayakta tutmak ve saraydaki haini bulmak için mücadele ediyor. Atv'nin Cuma akşamları ekrana gelen yeni dizisinde bu hafta da heyecan dorukta. 'Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da arttı. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar. İşte yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:34
Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen yeni bölüm

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen yeni bölüm

Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen yeni bölüm

CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır.

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen yeni bölüm

Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.

Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen yeni bölüm
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....
İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....