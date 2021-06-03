Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen yeni bölüm

Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümünde, Sultan Aleaddin ölümle pençeleşirken, Celaleddin devleti ayakta tutmak ve saraydaki haini bulmak için mücadele ediyor. Atv'nin Cuma akşamları ekrana gelen yeni dizisinde bu hafta da heyecan dorukta. 'Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da arttı. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar. İşte yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...