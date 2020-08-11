Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Bir süredir ayrıldıkları gündemde olan ikili teknede görüntülendi. Romantik anlarıyla dikkati çeken çiftin kahkahaları mutluluklarını gözler önüne serdi.