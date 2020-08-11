Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Bir süredir ayrıldıkları gündemde olan ikili teknede görüntülendi. Romantik anlarıyla dikkati çeken çiftin kahkahaları mutluluklarını gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 09:58Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 10:14
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Birliktelikleri gündeme bomba gibi düşen ve uzun süredir ayrıldıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Bodrum'da baş başa tatile çıktı.