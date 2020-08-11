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Haberler Galeri Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Bir süredir ayrıldıkları gündemde olan ikili teknede görüntülendi. Romantik anlarıyla dikkati çeken çiftin kahkahaları mutluluklarını gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 09:58 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 10:14
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!

Birliktelikleri gündeme bomba gibi düşen ve uzun süredir ayrıldıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Bodrum'da baş başa tatile çıktı.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!

Çift, Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!

Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!

Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı.


Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!

Cem Yılmaz'ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın romantik anları!
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