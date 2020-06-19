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Haberler Galeri Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! İşte hayat hikayesi...

Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! İşte hayat hikayesi...

Survivor'da en sevilen yarışmacı Cemal Can, dün yayınlanan bölümde gözyaşlarına boğuldu. Hayat hikayesini anlatan Cemal Can, gözyaşlarına hakim olmayarak herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 11:47 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 11:54
Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! İşte hayat hikayesi...

'Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; yarışmacılar hayatlarında yaşadıkları kırılma noktalarını anlattılar. Duygusallığıyla dikkatleri çeken Cemal Can ise hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! İşte hayat hikayesi...

Gözyaşlarına boğulan Cemal Can, zaman zaman konuşamadı ve 'Yapamıyorum' dedi.

Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! İşte hayat hikayesi...

Bu duruma üzülen Acun Ilıcalı ise "Seni çok üzecekse anlatmak zorunda değilsin. Seni rahatsız etmeyecek taraflarını anlatabilirsin" şeklinde konuştu.

Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! İşte hayat hikayesi...

Survivor'ın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi.

Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! İşte hayat hikayesi...

Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" dedi.

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