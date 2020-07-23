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Haberler Galeri Cemal Can ve Danla Bilic'in Çeşme çıkarması!

Cemal Can ve Danla Bilic'in Çeşme çıkarması!

Survivor 2020'de şampiyon olan ve dikkatleri üzerine çeken Cemal Can Canseven,soluğu Çeşme'de aldı. Tatil için rotayı Çeşme'ye çeviren Cemal Can'a yakın arkadaşı Danla Bilic eşlik ediyor.

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 13:44 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
Cemal Can ve Danla Bilic'in Çeşme çıkarması!

'Survivor' yarışması için yaklaşık beş ay boyunca Dominik Cumhuriyeti'nde kalan Cemal Can Cansever, İstanbul Galataport'ta yapılan finalin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gidermeye başladı.

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Cemal Can ve Danla Bilic'in Çeşme çıkarması!

Annesi, babası ve ablası ile İzmir'de zaman geçiren Cemal Can ardından yakın arkadaşı Danla Bilic'in yanına Çeşme'ye gitti.

Cemal Can ve Danla Bilic'in Çeşme çıkarması!

İkili, Çeşme geceleri ve sahillerinde geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Cemal Can ve Danla Bilic'in Çeşme çıkarması!

Survivor finali için Çeşme tatilini yarıda bırakarak İstanbul'a dönen Danla Bilic, "Cemal Can'ı da alıp tatile geri döneceğim" demişti. Yakın arkadaşının tatili hak ettiğini söyleyen Danla Bilic sözünü tuttu.

Cemal Can ve Danla Bilic'in Çeşme çıkarması!

Çeşme'de birlikte eğlenceli zaman geçiren Danla Bilic ve Cemal Can'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ise hayranlarının yüzünü gülümsetti.

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