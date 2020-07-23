Cemal Can ve Danla Bilic'in Çeşme çıkarması!

Survivor 2020'de şampiyon olan ve dikkatleri üzerine çeken Cemal Can Canseven,soluğu Çeşme'de aldı. Tatil için rotayı Çeşme'ye çeviren Cemal Can'a yakın arkadaşı Danla Bilic eşlik ediyor.