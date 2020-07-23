Cemal Can ve Danla Bilic'in Çeşme çıkarması!

Annesi, babası ve ablası ile İzmir'de zaman geçiren Cemal Can ardından yakın arkadaşı Danla Bilic'in yanına Çeşme'ye gitti.
İkili, Çeşme geceleri ve sahillerinde geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Survivor finali için Çeşme tatilini yarıda bırakarak İstanbul'a dönen Danla Bilic, "Cemal Can'ı da alıp tatile geri döneceğim" demişti. Yakın arkadaşının tatili hak ettiğini söyleyen Danla Bilic sözünü tuttu.
Çeşme'de birlikte eğlenceli zaman geçiren Danla Bilic ve Cemal Can'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ise hayranlarının yüzünü gülümsetti.