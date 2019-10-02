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Cemal Kaşıkçı cinayetinin yanıt arayan soruları! Tam 1 yıl geçti

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da katledilmesinin ardından tam 1 yıl geçti. Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili birçok soru yanıt arıyor. İşte Kaşıkçı cinayetinin detaylar...

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba 16:34
Cemal Kaşıkçı cinayetinin yanıt arayan soruları! Tam 1 yıl geçti

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Ahmet Kaşıkçı geçen yıl 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Cemal Kaşıkçı cinayetinin yanıt arayan soruları! Tam 1 yıl geçti

Gazetecinin cesedi tüm aramalara rağmen bulunamazken Kaşıkçı'nın son görüntüsü konsolosluğa girdiği bu anlar oldu...

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Cemal Kaşıkçı cinayetinin yanıt arayan soruları! Tam 1 yıl geçti

Türkiye'ye ve Avrupa'ya göre cinayetten, dolaylı da olsa Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman sorumlu.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin yanıt arayan soruları! Tam 1 yıl geçti

Geçen bir yılda hem Ankara, hem Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimine yönelik muhalif yazılarının yer aldığı Washington Post gazetesinin yazarları, hem de gazetecinin nişanlısı Hatice Cengiz, uluslararası soruşturma açılması ve Suudi yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmaları için kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

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Cemal Kaşıkçı cinayetinin yanıt arayan soruları! Tam 1 yıl geçti

Bu süreçte en önemli rolü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sayesinde cinayetin ses kayıtlarına sahip olan Ankara üstlendi.

MİT yetkilileri, ses kayıtlarını ABD'nin ve İngiltere'nin dış istihbarat servisleri CIA ve MI6'nınkiler de dahil olmak üzere, bazı Batı ülkelerinin istihbarat yetkililerine dinletti. MİT yetkilileri, cinayetin işlendiğinin ortaya çıkmasının ardından her gün elde ettikleri bilgileri Cumhurbaşkanlığı ile de paylaştılar.

Cumhurbaşkanlığı da, elindeki bilgileri uluslararası ve yerel basına sızdırarak konuyu gündemde tutma politikası izledi.

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