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Çenesindeki şişliği sivilce zannetti ama gerçek bambaşka çıktı! Dehşete düşüren olay
Çenesindeki şişliği sivilce zannetti ama gerçek bambaşka çıktı! Dehşete düşüren olay
Çenesindeki şişliği fark eden kişi doktora gidince dehşete düştü. Çenesinde oluşan ufak şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam, ağrı şikayeti nedeniyle doktor yolunu tuttu. Yapılan kontrol sonrası doktorun şişliğin nedeninin sivilce olmadığını söyleyince gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:23
Çenesinde ufak bir şişliği sivilce zanneden kişi doktora gidince şoke oldu. İlk başta sivilce zanneden ve önemsemeyen kişi ağrı şikayetiyle doktora başvurdu.
Doktor yaptığı kontrol sonrası genç adamın çenesindeki şişliğin sivilce olmadığını söyledi.
Yapılan kontrol sonrası çenesinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.