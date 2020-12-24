Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

İlk ihracatlarını geçen yıl Almanya, İngiltere ve Dubai'ye yaptıklarını belirten Yelek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaklaşık 10 bin dekar alanda cennet hurması üretimi yapıyoruz. Yavaş yavaş ihracata başladık. Ürünümüz yurt dışında çok beğenildi. Bu sene daha fazla ülkeye meyve göndermeyi hedefliyoruz. Hasat dönemini geride bıraktık ve elde edilen sonuç hepimizi mutlu etti. Bu yıl 10 bin 200 ton civarında rekolteyi yakaladık.