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Haberler Galeri Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

Denizli'de son dönemde üretim alanı gittikçe artan, bu yıl sadece Honaz ilçesinde yaklaşık 10 bin 200 ton rekoltenin elde edildiği cennet hurmasında verim ve fiyat üreticileri sevindirdi.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:46 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:47
Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

Denizli'de yaklaşık 10 bin dekar arazide yetiştirilen cennet hurması, bu sezon verimi ve fiyatıyla üreticileri memnun etti.

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Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

Hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren kentte, Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde hasat sona erdi. Sadece Honaz ilçesinde 7 bin 100 dekar alanda 10 bin 200 ton rekolte elde edildi.

Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

Denizlili üreticiler, kuru ve yaş olarak satışa sundukları hurmaya yurt içi ve dışından gelen talebi karşılamaya çalışıyor. Cennet hurması tarlada ortalama 3,5 liradan satışa sunuluyor, meyvenin kurusu ise 35 liradan alıcı buluyor.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cennet hurmasının katma değerli bir ürün haline geldiğini söyledi.

Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

İlk ihracatlarını geçen yıl Almanya, İngiltere ve Dubai'ye yaptıklarını belirten Yelek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaklaşık 10 bin dekar alanda cennet hurması üretimi yapıyoruz. Yavaş yavaş ihracata başladık. Ürünümüz yurt dışında çok beğenildi. Bu sene daha fazla ülkeye meyve göndermeyi hedefliyoruz. Hasat dönemini geride bıraktık ve elde edilen sonuç hepimizi mutlu etti. Bu yıl 10 bin 200 ton civarında rekolteyi yakaladık.

Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

Üreticilerimiz hem yaş hem de kuru olarak hurmalarını satışa çıkardı. Yaş hurmanın kilosu 3,5 liradan satılıyor. Kurunun kilosu 30-35 liradan alıcı buluyor. Hurmanın iri boy ve seçmeceleri ihracata ayrılarak soğuk hava depolarında bekletiliyor. Özellikle Rusya'dan talep var."

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