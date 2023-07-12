Denizli'de 2 gencin cesedi yakılarak kuyuya atılmıştı! Cinayette yeni detaylara ulaşıldı

KATİL ZANLISI KENDİSİYLE ÇELİŞTİ, UYUŞTURUCU BAHANESİYLE GENÇLERİN ORMANA ÇAĞIRILDIĞI BELİRLENDİ

Katil zanlısı Mustafa A., verdiği ifadede amacının öldürmek olmadığını söyledikten sonra devam eden açıklamasında, "Ben sıkacağım, siz ellemeyin" sözleriyle tasarladığını itiraf ederek şöyle anlattı:

"Husumetin konusunu ne kadar sorarsanız sorun söylemeyeceğim. Çekeceğim cezaya razıyım, H.Ö.'ye uyuşturucu bahanesiyle gençleri ormana çağırmasını söyledim. Ormana konuşlandık, geldiklerini öğrenince yola atladım ve İsmail bıçak çekti, sol göğsünden silahla vurdum onu. Sonra Hasan silah çekti, üstüne gittim ve ona da ateş etti. Nabızlarına baktığımda ikisi de ölmüştü. Cesetleri araca yükledik ve o anda kuyuya atmak aklıma geldi. Kuyuya attık ve 15 litre benzin aldık, ateşlediğimizde kuyuda patlama oldu. Kuyuya 40 teneke toprak 20-30 kadar taş attık."