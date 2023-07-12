Denizli'de 2 gencin cesedi yakılarak kuyuya atılmıştı! Cinayette yeni detaylara ulaşıldı

Denizli'de iki gencin silahla vurulduktan sonra yakılarak atıldıkları 30 metrelik kuyuda cansız bedenlerinin bulunduğu korkunç cinayette yeni detaylara ulaşıldı. Cinayetin tasarlanarak işlendiği tespit edilirken olayda yaşamını yitiren oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne, "7 kişiden 3 kişi tutuklandı, diğer 4 kişinin 2'si suça ortak olduklarını söylemesine rağmen serbest bırakıldı. Ben evlat acısı yaşarken, bir taraftan adalet diye bağırıyorum" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:13 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:31