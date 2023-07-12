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Haberler Galeri Denizli'de 2 gencin cesedi yakılarak kuyuya atılmıştı! Cinayette yeni detaylara ulaşıldı

Denizli'de 2 gencin cesedi yakılarak kuyuya atılmıştı! Cinayette yeni detaylara ulaşıldı

Denizli'de iki gencin silahla vurulduktan sonra yakılarak atıldıkları 30 metrelik kuyuda cansız bedenlerinin bulunduğu korkunç cinayette yeni detaylara ulaşıldı. Cinayetin tasarlanarak işlendiği tespit edilirken olayda yaşamını yitiren oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne, "7 kişiden 3 kişi tutuklandı, diğer 4 kişinin 2'si suça ortak olduklarını söylemesine rağmen serbest bırakıldı. Ben evlat acısı yaşarken, bir taraftan adalet diye bağırıyorum" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:13 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:31

Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü
Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'den daha sonrasında haber alınamadı. Ailelerin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, gençlerin kullandığı otomobil Serinhisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.

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Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü
Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü

İki gencin öldürülerek atıldıkları belirlenen Serinhisar'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 30 metrelik su kuyusunda gerçekleştirilen 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Devam eden davada şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü
Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü

Cumhuriyet savcısının olayın şüphelileri hakkında hazırladığı iddianame, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden Mustafa A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer şüpheliler Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında ise "kasten öldürme" suçuna iştirakten 2'şer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü
Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü

KATİL ZANLISI KENDİSİYLE ÇELİŞTİ, UYUŞTURUCU BAHANESİYLE GENÇLERİN ORMANA ÇAĞIRILDIĞI BELİRLENDİ
Katil zanlısı Mustafa A., verdiği ifadede amacının öldürmek olmadığını söyledikten sonra devam eden açıklamasında, "Ben sıkacağım, siz ellemeyin" sözleriyle tasarladığını itiraf ederek şöyle anlattı:
"Husumetin konusunu ne kadar sorarsanız sorun söylemeyeceğim. Çekeceğim cezaya razıyım, H.Ö.'ye uyuşturucu bahanesiyle gençleri ormana çağırmasını söyledim. Ormana konuşlandık, geldiklerini öğrenince yola atladım ve İsmail bıçak çekti, sol göğsünden silahla vurdum onu. Sonra Hasan silah çekti, üstüne gittim ve ona da ateş etti. Nabızlarına baktığımda ikisi de ölmüştü. Cesetleri araca yükledik ve o anda kuyuya atmak aklıma geldi. Kuyuya attık ve 15 litre benzin aldık, ateşlediğimizde kuyuda patlama oldu. Kuyuya 40 teneke toprak 20-30 kadar taş attık."

Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü
Cesedi yakılarak kuyuya atılan evladının mezarı başında gözyaşı döktü

"BEN EVLAT ACISI YAŞARKEN BİR TARAFTAN ADALET DİYE BAĞIRIYORUM"
Çocuğunun cansız bedenine bile sarılamayan Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural, 4 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Daha öncede açtığı pankartlarla adalet isteyen anne Kural, 4 kişiden 2'sinin suçta ortak olmasına rağmen serbest bırakılmasına anlam vermediğini söyleyerek çocuğunun mezarının başında gözyaşlarına boğuldu. Aynur Kural, "Oğlum ve arkadaşı İsmail Yalçın'ı geçtiğimiz yıl 9 Haziran 2022'de 9 kişi tuzak kurdular. Av tüfeğiyle oğlumu öldürdüler. Arkadaşı İsmail Yalçın'ı sırtından vurmuşlar. Bu çocukları öldürdüler, kuyuya attılar, yaktılar 45 saat kazıldı çocuklar kuyudan öyle çıkarıldı. 7 kişi tutuklanmıştı sonra serbest bırakmalar oldu ve ben ifadeleri elime aldım okumaya başladım. Kaç aylardır yalnız başıma uğraşıyorum, beni sürekli tehdit ediyorlar.

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