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Cesetleri menfezde bulunan iki küçük kızın davasında flaş gelişme

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 15,5 yıl önce okula gitmek için evlerinden ayrılan ve 44 gün sonra cesetleri bir menfezde bulunan 10 yaşlarındaki iki kuzenin davası görülmeye devam etti. Mahkeme heyeti, duruşma savcısının soruşturmanın genişletilmesi talebi üzerine tanıkların dinlenmesi için davayı 12 Ocak 2022 tarihine erteledi

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:18
Cesetleri menfezde bulunan iki küçük kızın davasında flaş gelişme

Balıkesir Adliyesi önünde duruşma sonrası davanın seyri ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, "Bugünkü duruşmada beklentilerimizi aşan bir gelişme oldu. Duruşma savcımız yaklaşık 11 maddelik soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Daha önce dinlenmediğini gördüğü tanıkların dinlenmesini istedi. Örneğin S.Y. ve A.Y'nin kaldığı evin sahibinin ifadesinin alınmasını istedi. Dolayısıyla yaklaşık bu 11 maddenin içinde tutuksuz sanıklar Y.E. ve A.Ç.'nin de tutuklanması gerektiğini, delilleri karatma ihtimallerinin ve tanıklara etki etmelerinin mümkün olduğunu söyledi.

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Cesetleri menfezde bulunan iki küçük kızın davasında flaş gelişme

Mahkeme savcılığın ve bizim taleplerimizin neredeyse tamamını kabul etti. Bu konuda zaten müzakereler yazıldı, zorlu getirme kararları verildi. Ancak tutuklanmaları konusunda Y.E. ve A.Ç.'nin tutuklanmaları yönündeki talebin bu aşamada reddine karar verdi. Bu aşamada kelimesi bizim için anahtar bir kelime. Biz bunu şöyle yorumluyoruz; dosya tamamlanmamıştır, diğer tanıklar da dinlensin, soruşturmanın genişletilmesi talebini kabul ediyoruz, ondan sonra tutuklanmaları yönünde karar verelim şeklinde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla evet belki biraz ağır işliyor, belki süreç istediğimiz kadar hızlı olmayabilir. Ancak süreç bizim 16 yıldır söylediğimiz tespitler yönünde ilerliyor. Bundan dolayı bir memnuniyetimiz var" diye konuştu.

Cesetleri menfezde bulunan iki küçük kızın davasında flaş gelişme

10 TANIK DİNLENECEK
Bir sonraki duruşmanın 12 Ocak 2022 tarihinde yapılacağını dile getiren Erenci, "Bir sonraki duruşmada birden çok tanık dinlenecek. Bunların içinde daha önce tecavüze uğrayan, yani bizim kızlarımız Tuğçe ve Büşra'nın ölümünden 13 gün önce tecavüze uğrayan ve annesinin kendisini alarak Afyon'a kaçırdığı T.V'nin de ifadesine başvurulacak. Onun dışında ifadesine başvurulacak kişiler arasında o dönemdeki muhtar ve azalarının da ifadesine başvurulacak.

Cesetleri menfezde bulunan iki küçük kızın davasında flaş gelişme

Soruşturmada adı geçen birkaç kişinin daha zorla getirilme kararı var. Büşra'nın dedesinin de bunlardan medikal ürün aldığı yönünde ifadesi var. Dolayısıyla onun da ifadesinin alınmasını istediler. Bunları satmak için köye gelenin de bizzat tutuksuz yargılanan Y.E. olduğunu da dedesi tespit ediyor. Dava 12 Ocak 2022 tarihine ertelendi. 12 Ocak'ta muhtemelen 10 tane tanık dinlenecek. Bu 10 tanığın dinlenmesi uzun süreceği düşünülerek dava saati erkene alınarak 13.30'a alındı" ifadelerini kullandı.

Cesetleri menfezde bulunan iki küçük kızın davasında flaş gelişme

AİLELER SONUÇ BEKLİYOR
Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın aileleri de yaptıkları açıklamada, "Biz davayı sonuna kadar bekliyoruz. Adalete güveniyoruz. Adaletin bir an önce doğru kararlar verip suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Mahkeme iyi gidiyor. Bir an önce suçluların yakalanacaklarını düşünüyoruz. Biz sevinçliyiz. Biz bir sonraki mahkemeyi bekliyoruz. Bu mahkeme bundan sonra çok uzun sürmeyecek. Biz bunların sonuna kadar da peşini bırakmayız. Sanıklardan S.Y. 'Beni gören var mı, benim olay yerinde bir eşyam düşmüş mü' diyor. Ama bizim çocuklarımızın tırnakları arasında doku örnekleri var. Onu niye konuşmuyor" ifadelerini kullandılar.

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