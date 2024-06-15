Çeşme bayramda dolup taşacak! 1 milyonu aşkın ziyaretçi bekleniyor

"REZERVASYONLARDA 9 GÜNLÜK TATİL VE OKULLARIN KAPANMASI ETKİLİ OLDU"

Rezervasyonlarda 9 günlük bayram tatilinin ve okulların kapanmasının etkili olduğunu ifade eden Ebru Tuğgan, "Hava sıcaklığına bağlı olarak tatilciler kendilerini sahillere atıyor. Havanın durumuna bağlı olarak talepte de bir artış söz konusu. Bayram sadece hava sıcaklığıyla alakalı değil. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkması, çocuklarımızın karne tatiline başlaması çok büyük etken oldu; çünkü biz de otellerimizde çok fazla alternatif sunuyoruz gelen konuklarımıza. Hem yetişkinlere hem de çocuklarımıza karne hediyesi olarak da birçok farklı eğlence ve alternatif sunabiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da bir yönelim olduğunu özellikle çocuklu ailelerden görmüş oluyoruz" diye konuştu.



FİYATLAR GÜNLÜK 3 BİN İLE 25 BİN ARASI DEĞİŞİYOR

Fiyatların değişkenlik gösterdiğini ifade eden Tuğgan, "Fiyatlar, ailelerin tercih ettiği otellerden, butik otel veya 5 yıldızlı otellere göre değişebiliyor. Minimum olarak günlük 3 bin liradan başlayıp 25 bin liraya çıkan fiyatlar mevcut. Kesinlikle gelen misafirlerimizin önceden rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.