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Çeşme'de alışılmadık manzaralar! Bu sefer deniz için değil kar için geldiler
Çeşme'de alışılmadık manzaralar! Bu sefer deniz için değil kar için geldiler
Çeşme'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışı nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinlik mevkisi beyaza büründü. İzmir'de yaşayan bazı aileler, güne kar sürpriziyle uyanan Çeşme'ye giderek çocuklarıyla beyaz örtü üzerinde eğlenceli zaman geçirdi. İzmir'den ilçeye giden çok sayıda aile, kar topu oynayıp kardan adam yaptı.
Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 14:45
Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 14:48
Çeşme ve Urla ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından çok sayıda İzmirli bu bölgeye gitti. Araçlarını yol kenarların park eden aileler, çocukları ve hayvanlarıyla doyasıya eğlendi.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun bir bölümü de karla kaplanırken, küreme araçları olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.
Bazı vatandaşlar otoyolun kenarında kar topu oynadı.
Zeliha Özdemir, Buca'da yaşadıklarını, Çeşme'ye kar yağdığını öğrenince çocuklarıyla geldiğini söyledi.
Kızının karı çok sevdiğini anlatan Özdemir, "İzmir'de kar görmek mümkün değil. Bugün okula bile gitmedik. Çok uzun süredir buraya bu kadar kar yağmamıştı. Fırsat bilip geldik hemen." dedi.
Annesiyle ilçeye gelen Havva Zeynep Altunbaş da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Dün okulda birazcık yağdı ama çok kısa sürmüştü. Uzun yıllar önce kar yağmıştı, şu an çok mutluyum. Bugün kemanımı okula götürecektim. Okula gitmeyince buraya getirdim. Burada çaldım. Kardan adam yapmaya çalıştım. Çok eğlendim." diye konuştu.