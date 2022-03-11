Çeşme’de alışılmadık manzaralar! Bu sefer deniz için değil kar için geldiler

Annesiyle ilçeye gelen Havva Zeynep Altunbaş da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Dün okulda birazcık yağdı ama çok kısa sürmüştü. Uzun yıllar önce kar yağmıştı, şu an çok mutluyum. Bugün kemanımı okula götürecektim. Okula gitmeyince buraya getirdim. Burada çaldım. Kardan adam yapmaya çalıştım. Çok eğlendim." diye konuştu.