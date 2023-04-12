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Haberler Galeri Çeşme'de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor

Çeşme'de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte tatile gitmek isteyenlerin hazırlıkları da başladı. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de bu yıl Ramazan Bayramı ve Alaçatı Ot Festivali'nin etkisiyle yüzde 70'lere varan doluluk bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:26 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:32
Çeşme'de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
Çeşme’de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor

Sezon için hazırlıklarını sürdüren Çeşmeli otelciler, 20 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatili ile 27 Nisan'daki ot festivali öncesinde çalışmalarını tamamlayacak.

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Çeşme'de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
Çeşme’de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor

Yerli turist hareketliliğinin yaşanacağı bayramdan bir hafta sonra düzenlenecek ot festivali, 30 Nisan'da sona erecek. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek etkinliğin yine çeşitli illerden ziyaretçi çekerek turizm hareketliliği oluşturması bekleniyor. Peş peşe gelecek bayram tatili ve festival sayesinde geçmiş yıllar ortalamasının üzerinde doluluk bekleyen otelciler, "çifte bayram" beklentisi taşıyor.

Çeşme'de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
Çeşme’de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor

"GEÇEN YILIN FİYATLARINI UYGULAYAN OTELLERİMİZ VAR"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl nisana denk gelmesi nedeniyle bayram rezervasyonlarının bu haftadan itibaren hareketlenmeye başladığını söyledi.

Çeşme'de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
Çeşme’de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor

Hava koşullarının tatil için elverişli olması halinde bayram öncesindeki hafta daha fazla rezervasyon olabileceğini ifade eden Demir, bayramın hemen ardından yapılacak ot festivalinin de binlerce turisti ilçeye çekeceğini dile getirdi.

Çeşme'de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
Çeşme’de çifte bayram hazırlığı! Yüzde 70 doluluk bekleniyor

Demir, festivalde bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illeri desteklemek için özel bir platform oluşturulduğuna dikkati çekerek, bu platformda depremden etkilenen 11 ilden katılımcıların yöresel ürünlerini satışa sunacağını söyledi.

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