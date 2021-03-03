  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde, deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu. Yazlık villaların bulunduğu sahilde kum adacıkları da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:32 Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:34
Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde, deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Suyun çekilmesiyle birlikte kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu.

Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Yazlık villaların bulunduğu sahilde kum adacıkları da ortaya çıktı.

Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Kıyı şeridinde yer yer görülen geri çekilme, denizdeki kirliliği de ortaya çıkardı.

Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Ildır Sahili'nde de deniz suyu metrelerce çekildi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in minik oğlu Kuzey hastanelik oldu
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in minik oğlu Kuzey hastanelik oldu