Çeşme'de eş zamanlı narkotik denetimi

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Çeşme ilçesinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu Çeşme ilçesinde, Narko- timler ilçenin giriş ve çıkışında uygulama yaptı. Gece kulüpleri başta olmak üzere barlar ve diğer eğlence merkezleri, denetim kapsamında tek tek incelendi.