Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localara tepki

Ben navigasyonu takip ederek plaja geldim ve navigasyon beni direkt olarak beach kulübe yönlendirdi. Onlar da giriş ücreti istedi. Ancak ben vermeyeceğimi söyleyince, arabanızı yolun kenarına, dağa bayıra bırakıp girebilirsiniz dediler. Daha sona arabamı bırakıp, geldim. Plaja girmek istediğimde de, 'Buraya giremezsiniz' dediler. Devletin yerine kaçak girmem için beni yönlendiriyorlar ve bu çok yanlış. Para kazanmak istiyorlarsa, şezlongları ve diğer imkanları kullananlardan para alsınlar. Ancak, devletin, milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıyılarından ücret istemeleri çok yanlış" dedi.