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Haberler Galeri Çeşme'den iyi haber geldi

Çeşme'den iyi haber geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gün arayla meydana gelen iki yangın yürekleri ağza getirirken, yangınlar ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:49 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:51
Çeşme'den iyi haber geldi

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlar tüm ülkeyi üzüntüye boğarken, Çeşme'de de dün ve bugün iki farklı noktada yangın çıktı.

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Çeşme'den iyi haber geldi

Dün Ildır'da meydana gelen makilik alandaki yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kısa zamanda büyümeden söndürüldü.

Çeşme'den iyi haber geldi

Çeşme Küçük Sanayi Sitesi ve Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi yol ayrımı yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu korulukta da bugün bir yangın çıktı.

Çeşme'den iyi haber geldi

Vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangını büyümeden söndürdü.

Çeşme'den iyi haber geldi
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