Çeşme’nin kıyıları sakız ağaçlarıyla yeşerecek! Boyları 1 metreye ulaştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2020 yılında çıkan orman yangınında yanan alanlara yöreye özgü sakız fidanları dikildi.Bölgenin yeniden yeşillenmesi için başlatılan çalışmalar sonucunda fidanların boyu 1 metreye kadar ulaştı.
Alanın temizlenmesinin ardından Ildırı'da 10 bin, Ovacık'ta ise 6 bin yöreye özgü sakız fidanı toprakla buluşturuldu. Her iki bölgede deniz kıyısında 63 hektar alan ağaçlandırıldı. Geçen sürede Ildırı'daki sakız fidanlarının boyu 1 metreye ulaştı, Ovacık'taki ağaçlar ise büyümeye devam ediyor.
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, Çeşme ve çevresinin sakız ağacının ana yurdu olduğunu ancak yangın ve bilinçsiz kesimler nedeniyle yıllar içinde yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.
Sakız ağacının ekonomik açıdan çok değerli bir bitki olduğunu vurgulayan Derince, şöyle konuştu:
"Biz bu çalışmalarımızla ekonomik manada da ülkemize çok ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Sakızlar ortalama 8 yıl içinde ürün vermeye başlıyor. Bu iklime ve toprak şartlarına göre değişiyor. Sakız fidanlarına adeta bir çocuk hassasiyetinde bakıyoruz. Her sene diplerini çapalıyoruz. Gerekli gıda takviyelerini veriyoruz. Gerekirse suluyoruz. En kısa sürede ürün almayı hedefliyoruz. Şu anda boyları yaklaşık bir metre civarında oldu. Müteşebbislerimiz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Hedefimiz 10 sene içinde burada ekonomik manada sakız ormanı oluşturmak."
Derince, yanan alanlara sakız fidanlarının yanı sıra kızılçam, kara selvi, zakkum, keçi boynuzu gibi 70 bin fidanın da toprakla buluşturulduğunu ifade etti.