Çeşme’nin kıyıları sakız ağaçlarıyla yeşerecek! Boyları 1 metreye ulaştı

Sakız ağacının ekonomik açıdan çok değerli bir bitki olduğunu vurgulayan Derince, şöyle konuştu:

"Biz bu çalışmalarımızla ekonomik manada da ülkemize çok ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Sakızlar ortalama 8 yıl içinde ürün vermeye başlıyor. Bu iklime ve toprak şartlarına göre değişiyor. Sakız fidanlarına adeta bir çocuk hassasiyetinde bakıyoruz. Her sene diplerini çapalıyoruz. Gerekli gıda takviyelerini veriyoruz. Gerekirse suluyoruz. En kısa sürede ürün almayı hedefliyoruz. Şu anda boyları yaklaşık bir metre civarında oldu. Müteşebbislerimiz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Hedefimiz 10 sene içinde burada ekonomik manada sakız ormanı oluşturmak."