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Haberler Galeri Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz..

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz..

Özellikle tatlıların vazgeçilmezi olan ceviz içeriğindekiler ile tam bir şifa deposu. Faydaları saymakla bitmeyen cevizi bir gece suda bekletip içerseniz etkilerine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:09
Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz..

Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

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Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz..


Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz..


Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir.

Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz..


Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz..

İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

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