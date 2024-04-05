Etkisine inanamayacaksınız... Cevizi 1 gece suda bekletip için bakın ne oluyor... Cevizin faydaları neler?

Etkisine inanamayacaksınız... Cevizi 1 gece suda bekletip için bakın ne oluyor... Cevizin faydaları neler?

Cevizin faydaları neler? Ceviz faydalarının en başında, yapısının beyine benzemesinden dolayı beyin sağlığı bulunur. Beyin sağlığına katkı sunarak hafızayı güçlendirme etkisi bulunan ceviz aynı zamanda kalp sağlığını korur, omega-3 yağ asitleri ve antioksidan içermesiyle yüksek oranda vitamin ve mineral sağlar. Üstelik cevizin kendisi kadar suyu da oldukça faydalı. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmesi gerekir? İşte detaylar...