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Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası
Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası
Çerezlerin, tatlıların vazgeçilmezi cevizin insan sağlığına etkisi saymakla bitmiyor. Cevizi bir bardak suda bir gece bekleterek ceviz suyu elde edebilirsiniz. Peki ceviz suyunun vücudumuza etkisi neler? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 12:58
Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.
Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.
Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir.
Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer.
Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.
İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.