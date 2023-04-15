Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası

Cevizin yararları, faydaları neler? Sulda bekletilmiş ceviz ne işe yarar? gibi soruların yanıtı bu hbaerde... Ceviz sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.