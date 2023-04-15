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Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz... İşte insan sağlığına inanılmaz faydası
Çerezlerin, tatlıların vazgeçilmezi cevizin insan sağlığına etkisi saymakla bitmiyor. Cevizi bir bardak suda bir gece bekleterek ceviz suyu elde edebilirsiniz. Peki ceviz suyunun vücudumuza etkisi neler? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 15:29Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 15:29
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Cevizin yararları, faydaları neler? Sulda bekletilmiş ceviz ne işe yarar? gibi soruların yanıtı bu hbaerde... Ceviz sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.