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Cevizi 1 gece suda bekletip içmenin etkisine inanamayacaksınız
Cevizin insan sağlığı için hiç kuşkusuz pek çok faydası bulunuyor. Özellikle tatlıların vazgeçilmezi olan ceviz kadar ceviz suyu da bir o kadar faydalı. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmesi gerekir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11 Şubat 2020 Salı 15:47Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020 Salı 15:52
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Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.