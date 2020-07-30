Ceyda Ateş 5,5 aylık hamile! Son haliyle görenleri şok etti

22 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Ateş, bir hayranının "Bebek büyüdü mü, kilo aldın mı?" sorusuna, "22 haftalık olduk. Şimdiye kadar 1.5 kilo aldım" dedi.

