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Haberler Galeri Ceyda Ateş 5,5 aylık hamile! Son haliyle görenleri şok etti

Ceyda Ateş 5,5 aylık hamile! Son haliyle görenleri şok etti

Buğra Toplusoy ile evlenerek Amerika'ya yerleşen başarılı oyuncu Ceyda Ateş, 5,5 aylık hamile. İlk kez anne olmaya hazırlanan Ateş'in son hali görenleri şok etti. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, takipçilerini şaşırttı.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 12:29
Ceyda Ateş 5,5 aylık hamile! Son haliyle görenleri şok etti

2018 yılında Buğra Toplusoy evlenen ve Miami'ye yerleşen Ceyda Ateş, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. İlk kez anne olacak olan oyuncu 5,5 aylık hamile.

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Ceyda Ateş 5,5 aylık hamile! Son haliyle görenleri şok etti

22 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Ateş, bir hayranının "Bebek büyüdü mü, kilo aldın mı?" sorusuna, "22 haftalık olduk. Şimdiye kadar 1.5 kilo aldım" dedi.

Ceyda Ateş 5,5 aylık hamile! Son haliyle görenleri şok etti

Oyuncu, bir takipçisinin "Gebelik sürecinde günde kaç öğün ve nasıl besleniyordunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Ceyda Ateş 5,5 aylık hamile! Son haliyle görenleri şok etti

"Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Öğünlerimin arasına ara ara öğünler ekliyorum; Ceviz, badem, yoğurt, elma gibi şeyler... Diyetisyen kontrolünde gidiyorum."

Ceyda Ateş 5,5 aylık hamile! Son haliyle görenleri şok etti
Ceyda Ateş 5,5 aylık hamile! Son haliyle görenleri şok etti
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