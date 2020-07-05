Cezaevinden çıktı, destek alıp patron oldu

'ELİMDEN GELDİĞİ KADAR ESKİ HÜKÜMLÜLERE İŞ VERMEYE ÇALIŞIYORUM'

Yaşar, 29 bin lira destek aldığını dile getirerek, "Geri ödemesi olmayan bir destek. İşletmeyi açalı 1,5 yıl oldu. Elimden geldiği kadar eski hükümlülere iş vermeye çalışıyorum. Çünkü ben o zorluğu çektim, biliyorum. Psikoloji altüst oluyor." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür eden Yaşar, "Bütün hükümlülere projeye katılmalarını tavsiye ederim. Devletimiz böyle bir imkan sağlıyor. Şu anda çok da iyi işlerimiz. Ben daha önce iş bulamıyordum. Eski hükümlü olarak görüyorlardı. Yani değişik gözle bakıyor insanlarımız. Eski hükümlülerin destek almalarını isterim. Kendi meslek dallarında destek alsınlar." ifadelerini kullandı.

AA