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Haberler Galeri Çiftçi eliyle yakaladı! Şaşkınlıkla izlediler

Çiftçi eliyle yakaladı! Şaşkınlıkla izlediler

Denizli'de bir çiftçi, tütün tarlasında çalıştığı sırada traktörüne giren yaklaşık 1.5 metre boyundaki yılanı eliyle yakaladı.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 18:44 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 18:45
Çiftçi eliyle yakaladı! Şaşkınlıkla izlediler

Yılanla adeta oyuncak gibi oynayan çiftçi, daha sonra hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

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Çiftçi eliyle yakaladı! Şaşkınlıkla izlediler

Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde havaların erken ısınması ile yılanlar da ortaya çıkmaya başladı.

Çiftçi eliyle yakaladı! Şaşkınlıkla izlediler

Yıldıray Sert (43) isimli çiftçi, tarlada traktörüne bindiği sırada aracın içinde yılan olduğunu fark etti.

Çiftçi eliyle yakaladı! Şaşkınlıkla izlediler

Bölgede sıklıkla görülen ve zehirsiz olan `bozyörük` diye bilinen Hazer yılanını eliyle yakalayan Sert, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı eline alıp adeta oyuncak gibi oynadı.

Çiftçi eliyle yakaladı! Şaşkınlıkla izlediler

Sert'in o anlarını ise arkadaşı cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tarlada çalışan diğer çiftçiler olan biteni şaşkınla izledi.

Çiftçi eliyle yakaladı! Şaşkınlıkla izlediler

Yıldıray Sert, bir süre oynadığı hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı. Serbest bırakılan yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

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