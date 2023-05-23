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Haberler Galeri Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere'den

Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere'den

Kar rulosu nedir? Görenleri şaşkına çeviren doğa olayı İngiltere'de yaşandı. Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde bir çiftçinin tarlasında görüldü.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 16:55 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 16:55
Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere’den

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde bir çiftçinin tarlasında görüldü.

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Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere’den

Çiftçi Brian Bayliss, önce tarlasında gördüğü altı kar rulosunun birileri tarafından yapıldığını sandığını söylüyor.

Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere’den

Ancak etrafta ayak izi göremeyince bunun kendiliğinden oluşmuş bir şey olduğunu anladığını anlatıyor.

Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere’den

Rüzgarın ideal hız ve açıda esmesiyle karı yuvarladığı ve silindir şeklindeki kar rulolarını oluşturduğu tahmin ediliyor.

Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere’den

Kar rulolarının ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın olduğu dönemlerde ve karın yüzeyinin de hala yapışkan olduğu koşullarda oluşabildiği biliniyor.

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