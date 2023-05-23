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Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere'den
Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere'den
Kar rulosu nedir? Görenleri şaşkına çeviren doğa olayı İngiltere'de yaşandı. Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde bir çiftçinin tarlasında görüldü.
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 16:55
Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 16:55
Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde bir çiftçinin tarlasında görüldü.
Çiftçi Brian Bayliss, önce tarlasında gördüğü altı kar rulosunun birileri tarafından yapıldığını sandığını söylüyor.
Ancak etrafta ayak izi göremeyince bunun kendiliğinden oluşmuş bir şey olduğunu anladığını anlatıyor.
Rüzgarın ideal hız ve açıda esmesiyle karı yuvarladığı ve silindir şeklindeki kar rulolarını oluşturduğu tahmin ediliyor.
Kar rulolarının ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın olduğu dönemlerde ve karın yüzeyinin de hala yapışkan olduğu koşullarda oluşabildiği biliniyor.