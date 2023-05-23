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Çiftçi fark etti, görenler şok oldu! Bu görüntüler İngiltere'den

Kar rulosu nedir? Görenleri şaşkına çeviren doğa olayı İngiltere'de yaşandı. Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde bir çiftçinin tarlasında görüldü.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 16:55 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





