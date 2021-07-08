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Haberler Galeri Ciğerlerimiz yandı! Foça'daki yangından geriye kalanlar...

Ciğerlerimiz yandı! Foça'daki yangından geriye kalanlar...

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının etrafının çevrildiği ve tehlike arz etmediği bildirildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan çalışmalar sonlandırılırken, ekiplerin karadan gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:19
Ciğerlerimiz yandı! Foça'daki yangından geriye kalanlar...

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi yakınında bulunan alanda henüz bilinmeyen sebepten çıktı.

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Ciğerlerimiz yandı! Foça'daki yangından geriye kalanlar...

İddiaya göre yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

Ciğerlerimiz yandı! Foça'daki yangından geriye kalanlar...

Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi.

Ciğerlerimiz yandı! Foça'daki yangından geriye kalanlar...

4 saatten uzun süredir devam eden yangın saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

Ciğerlerimiz yandı! Foça'daki yangından geriye kalanlar...

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısmen parlamaların olduğu alanda ekipler arazözler ve itfaiye araçları ile karadan müdahalelere devam ederken, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle havadan çalışmalar sonlandırıldı.

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