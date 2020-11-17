  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Çığlık atan mumyanın gizemi çözüldü!

Çığlık atan mumyanın gizemi çözüldü!

3 bin yıldır gizemi çözülemeyen ve yüzündeki ifadeden dolayı 'çığlık atan mumya' olarak adlandıran mumyanın gizemi ortaya çıkdı. İşte bilim insanlarının açıklamaları...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 12:45 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 12:47
Çığlık atan mumyanın gizemi çözüldü!

Mısır'da arkeologlar ve radyologlar tarafından yürütülen araştırma sonunda, 'çığlık atan mumya' olarak bilinen Mısırlı prensesin 3 bin yıl önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Prensesin damar sertleşmesi ve koroner kalp hastalığından mustarip olduğu ve bunun sonucunda ani bir şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çığlık atan mumyanın gizemi çözüldü!

Mısır bilimci Doktor Zahi Hawass, bulgularını şöyle açıkladı; "Çığlık atan kadının cansız bedeninin saatler sonrasına kadar keşfedilmemiş olabileceğini varsayıyoruz, bu da ölüm katılaşmasını sağlamaya yetecek bir süre.

Çığlık atan mumyanın gizemi çözüldü!

Mumyalama işlemini yapanların, kadının büzülmüş bedenini çürümeden ya da gevşemeden önce mumyaladığını düşünüyoruz. Bu nedenle kadının ağzını kapalı tutamadılar ya da bedenine yatış pozisyonu veremediler, ki bu diğer mumyalarla karşılaştırıldığında alışılmadık bir durum. Böylece ölüm anındaki yüz ifadesi ve duruşu korunmuş oldu."

Çığlık atan mumyanın gizemi çözüldü!

Yüzündeki acı dolu ifade nedeniyle 'çığlık atan mumya' olarak adlandırılan mumya, 1881'de Luksor'da bir kraliyet mezarlığında bulunmuştu. Mumya, bacakları bükülmüş ve çaprazlanmış, başı hafif eğik ve ağzı açık bir halde keşfedilmişti.

Çığlık atan mumyanın gizemi çözüldü!

Prensesin sarılı olduğu bezdeki yazılardan yola çıkan uzmanlar, mumyanın Firavun Meret Amon'un kız kardeşine ait olduğunu düşünüyor. Ancak bu unvan pek çok prenses için kullanıldığından, mumyanın gerçek kimliği bilinmiyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
  • SON DAKİKA