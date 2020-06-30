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Haberler Galeri Çıkan sonuç inanılmaz! Bu testi çok az insan çözebiliyor

Çıkan sonuç inanılmaz! Bu testi çok az insan çözebiliyor

Akıl ve dikkat gerektiren bulmacalar, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle çözülüyor. Göründüğünden çok daha zor olan bu testi, çok az insan çözebiliyor. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen test, kullanıcılardan tam not aldı. İşte çıkan sonuçlarıyla herkesi yanıltan bulmacanın soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 13:32
Çıkan sonuç inanılmaz! Bu testi çok az insan çözebiliyor

1. Adamın karısı hangisi?

Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?

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Çıkan sonuç inanılmaz! Bu testi çok az insan çözebiliyor

2. Hangisi hapiste yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?

Çıkan sonuç inanılmaz! Bu testi çok az insan çözebiliyor

3. Hangisinin iki tane sevgilisi var?

Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?

Çıkan sonuç inanılmaz! Bu testi çok az insan çözebiliyor

4. Hangisi yalan söylüyor?

Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?

Çıkan sonuç inanılmaz! Bu testi çok az insan çözebiliyor

5. Oyuncağı kim çaldı?

Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)

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