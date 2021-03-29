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Çıkan sonuç inanılmaz! Bu testi çok az insan çözebiliyor
Çıkan sonuç inanılmaz! Bu testi çok az insan çözebiliyor
Akıl ve dikkat gerektiren bulmacalar, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle çözülüyor. Göründüğünden çok daha zor olan bu testi, çok az insan çözebiliyor. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen test, kullanıcılardan tam not aldı. İşte çıkan sonuçlarıyla herkesi yanıltan bulmacanın soru ve cevapları...
Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:02
1. Adamın karısı hangisi?
Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?
2. Hangisi hapiste yeni?
Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?
3. Hangisinin iki tane sevgilisi var?
Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?
4. Hangisi yalan söylüyor?
Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?
5. Oyuncağı kim çaldı?
Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)